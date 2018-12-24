Aslantepe’ye gelirken Sivasspor’un en büyük kozu tartışmasız ki Robinho’ydu. Kırmızı- Beyazlı forma ile son haftalarda şov yapan Brezilyalı dünya yıldızı, Galatasaray karşısında da oyuna çok etkili başladı.

Türk Telekom Stadı’nda perdeyi açan isim olan Robinho, Cim Bom skoru 2-1’e getirdikten sonra da pes etmedi. 41. dakikada müthiş bir golle takımının soyunma odasına 2-2 girmesini sağladı. İlk devrede adeta futbol resitali sunan Robinho, ikinci yarıda ise Galatasaray’ın savunmacılarına takıldı. İkinci 45’te Aslan, taraftarının da desteğiyle çok iştahlı bir futbol ortaya koyarken, Robinho hücum bölgesinde çok yalnız kaldı.