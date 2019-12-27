Süper Lig’in ilk yarısının son maçında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor’da takımın tecrübeli ismi Hakan Arslan’dan iddialı sözler.

Kırmızı-Beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan, “Göztepe maçı son hafta oynayacağımız son karşılaşma bizim için tam bir final maçı olacak. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde avantajımızı kullanacağız. Çünkü son haftalarda müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Sezonu ilk devre anlamında taçlandırma maçı buna bu şekilde bakıyoruz. Neyin ne göstereceği belli olmayacak, ama eğer bu maçı kazandığımız takdirde puan olarak da avantajlı gireceğimiz için artık farklı şeyler konuşuluyor olabilir. Şampiyonluk neden olmasın” dedi.