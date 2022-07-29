Sivassporlu Hakan Arslan: Hikayeyi başlatmak istiyoruz

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kayserispor'u devirerek zafere ulaşan Demir Grup Sivasspor yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda lig şampiyonu Trabzonspor ile Süper Kupa finaline çıkacak.

Dev mücadele öncesinde Yiğidolar'ın kaptanı Hakan Arslan önemli açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki orta saha, "Sezonu tam bitirdiğimiz noktadayız. Aynı hikayeyi sonlandırmadan başlamak istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Güzel hazırlık maçları oynadık. Lige hazırlandık ama aklımızın bir kenarında da hep Süper Kupa finali vardı. Heyecanlı bir şekilde maçın başlamasını bekliyoruz" dedi.

Yönetim ve teknik heyete de teşekkür eden Arslan, "3 yıldır Avrupa'dayız, ligde de iyi gidiyoruz, son olarak Türkiye Kupası'yla bunu taçlandırdık. Rıza Çalımbay geldikten sonra başarılarımıza üstüne koyarak devam ettik. İyi bir yönetimimiz var. Bize sağlıklı koşullar sunuyorlar. Gerek ödemeler, gerekse diğer şartlar... Başarımızın bir diğer sırrı ise takımdaki yerli oyuncuları fazla olması. Karakterli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.



