Sivassporlu futbolculardan büyük sevinç: Sabaha kadar buradayız

Sivasspor, Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 4 maç sonra kazandı. 45 puana yükselen ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 90 dakikanın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.

Galibiyet coşkusunu taraftarlarla yaşayan Yiğidolar'da futbolcular ve taraftarlar, karşılıklı olarak "Sabaha kadar buradayız" tezahüratı yaptı.

Sivassporlu ‘fenomen’ taraftar gündem olmuştu

Sivasspor, 19 Ocak’ta oynanan Süper Lig’in 18’nci hafta maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenmişti. Maçın ardından Sivas sokaklarına çıkarak galibiyeti kutlayan taraftarlar arasında bulunan simitçi Ahmet Yaşin, “Sabaha kadar buradayız” demiş ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine girmişti.



