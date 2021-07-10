MENÜ

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi

Süper Lig ekibi Sivasspor’un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
- A +
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan Yeşilyurt’un diz artroskopisi ameliyatının Acıbadem Kayseri Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyonun ardından Erdoğan Yeşilyurt’un 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, üç hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı futbolcunun yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...