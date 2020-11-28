Önceki gün UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet ile I Grubu'nda iddialı konuma gelmeyi başaran Sivasspor'un kaderini Villarreal ve Maccabi maçları belirleyecek. Yiğidolar, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı ve ülke puanına katkı yapmayı çok istiyor. Kırmızı-Beyazlı ekibin hocası Rıza Çalımbay da konuyla ilgili olarak, "Türkiye için kazanmalıydık, başardık. Önümüzdeki iki maç bizim için çok önem kazandı. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Sivas'tan tam 800 puan geldi

Sivasspor, Karabağ'ı yenerek, Türkiye'ye UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda toplamda 800 puan (2 galibiyetten 400'er puan) kazandırdı. Sivas, 30.100 puana ulaşan 13’üncü Türkiye'nin, 30.300 puanlı 12’nci Ukrayna ile arasındaki farkın açılmamasını, 30.625 puanlı 11. İskoçya'ya da bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Bu sezonu 13. bitirirsek; 2022-23'te Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın sahipleri, gruplara kalabilmek için iki ön elemeye çıkacak, Avrupa’ya 4 takımımız gidecek. 12. olursak şampiyonlarımız 1'er ön eleme oynayacak, Avrupa'ya 5 takım gidecek. 11. olursak, gelecek sezonki şartlar (Kupa 1'e direkt gitmemiz, sezon sonunda Devler Ligi’ni kazanan takımın ülkesinde de vize almasına bağlı) devam edecek.