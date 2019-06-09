6 yıl aradan sonra yeniden Sivasspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, rüzgarıyla Sivas’a geldi.

Trabzonspor ve Konyaspor’daki başarılı dönemlerinin ardından memleketinin takımına geri dönen Çalımbay, “Büyük bir hedef için buradayım” demişti. O hedef, zirve yarışı...

Sivasspor yeni sezonda ligin yukarısını zorlamak istiyor. Kırmızı-Beyazlılar bu doğrultuda transferde de büyük oynuyor.

Rıza hoca, eski öğrencileri Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk için “Buraya gelmelerini çok isteriz tabi ki ama şartlara bağlı. Bizim de kendimize göre bir denge kurmamız gerekiyor. Eğer bizi aşmaz, kulübümüzü zor duruma düşürmezse kendilerini taraftar da biz de görmek isteriz” mesajını gönderdi.

Bizzat hoca görüşecek

Rıza hoca forvete de flaş bir isim istiyor: Eren Derdiyok. Galatasaray’la kontratı sona eren 30 yaşındaki gurbetçi yıldız ile Çalımbay bizzat görüşecek ve ikna etmeye çalışacak.

Yiğidolar, Eren’i bitirmek için imza parası kozunu da oynayacak. Başkan Mecnun Otyakmaz’ın, bu üç ismi takıma kazandırmak için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

Çalımbay, Alper Potuk ile daha önce Eskişehirspor’da birlikte çalışmış hatta başarılı orta sahayı A takıma çıkartan ilk hoca olmuştu.

17 golle Sivasspor’da gol kralı olan Aatif Chahechouhe için Başkan Mecnun Otyakmaz devreye girecek. Aatif gelirse, yuvaya kaptan olarak dönecek.

Sezonun ikinci yarısında kadro dışı olan Eren, ilk devrede çıktığı 18 resmi maçta 10 kez ağları havalandırmayı başardı.

MEHMET ALİ SABUNCU | FANATİK ÖZEL