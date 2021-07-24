Daha önce 3 kez Avrupa serüvenine başlayan ancak geçen sezon ilk kez gruplarda mücadele eden Sivasspor , UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'ne iyi başladı. Moldova temsilcisi Petrocub'ı, Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle 1-0 deviren Kırmızı-Beyazlılar perşembe günü Türkiye'de oynanacak rövanş öncesinde avantajı yakalarken, 4. Avrupa macerasında bir ilki yaşadı.

2008'den bu yana...

2008'de İntertoto Kupası 2. Ön Eleme Turu'nda Karadağ'ın Grbalj ekibiyle 2-2 berabere kalan Yiğidolar, 2009'da Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi'nde Belçika devi Anderlecht'e 5-0 kaybetmişti. Sivas aynı sezon Kupa 2 Play-Off'unda bu kez de Ukrayna ekibi Shakhtar'a 3-0 yenilmişti. Geride bıraktığımız sezon da gruplara 5-3'lük Villarreal mağlubiyetiyle giren Kırmızı-Beyazlılar, Petrocub galibiyetiyle ilk kez Avrupa sahnesine iyi başladı.