Sivasspor asbaşkanı Serkan Aydın, Radyospor'da yayınlanan Üçleme'ye konuk oldu. Gündeme ve Sivasspor'a dair önemli açıklamalarda bulunan başkan Aydın'ın konuşmalarından detaylar şu şekilde...

Kayseri olmadan Sivas, Sivas olmadan Kayseri olmaz

Program esnasında bir Kayserisporlu taraftarın "komşuya selamlar" mesajı yazması üzerine çok samimi bir açıklamada bulunan Aydın; "Kayseri Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden birisi, hem futbol olarak hem de şehir olarak öyle. Her şeyden önce komşu şehirleriz. Biz olmasak onlar, onlar olmasa biz olmayız, bu yüzden Kayserispor ve Sivasspor derbileri bizim vazgeçilmezimizdir. Bu maçlar da herkese fayda sağlıyor, farklı bir motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Rakip fark etmeksizin hedefimiz 3 puan

Bu hafta Başakşehir ile zorlu bir deplasman müsabakasına çıkacaklarını hatırlatan Aydın; "Rakip kim olursa olsun Sivasspor olarak her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Bizim için rakip ismi fark etmiyor. Dolayısıyla Başakşehir maçından da üç puanla ayrılmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftar stada gelmiyor, ürün almıyor, destek görmüyoruz

Kulübün transfer politikasında uzun süredir taraftardan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Aydın; "Biz transferleri hocamız ve ekibiyle belirliyoruz. Biz de ona istinaden hocamızın istedigi isimleri almaya gayret ediyoruz genel olarak. Burada başarıyı nasıl sahipleniyorsak, başarısızlığı da sahiplenmeliyiz. Mutlaka bizim de hatalarımız vardır, teknik heyette de olabilir yerine göre. Elimizden geleni yapıyoruz ama tabii ki tutan var tutmayan var. Barcelona, Real Madrid bile hatalar yapabiliyor. Çok transfer de başarı getirmiyor. Ayrıca Sivaslılar bile Sivas'ta durmuyor diyoruz, biz Sivas'a oyuncu getirmekte zorlanıyoruz. Biz stada taraftarı zor getiriyoruz. Taraftar gelirimiz yok. Bir sürü yeni ürün çıkardık, taraftarımız ürünleri de beğenmiyor. Tabii ki ödemelerde bir problem yaşamıyoruz ama biz ne taraftardan destek görüyoruz ne dışardan başka destekler. Dediğim gibi oyuncuları sehre getirmekte zorluk çekiyoruz. Bizim gibi düzenli ödemeler yapabilen bir kulüp de yoktur bence Süper Lig'de." dedi.

Belediye'nin desteği çok düşük

Belediye'nin desteğinin olup olmadığı sorusunu da Serkan Aydın şöyle cevaplandırdı: "Belediye'den destek var belki ama bizim için çok yetersiz bunlar. Yani; o parayla sadece 2-3 deplasmana gidebiliriz. Onun dışında kendi yağımızda kavruluyoruz, 10-12 milyonla kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Avrupa maçlarında bile giderleri karsılayabilecek kadar forma sponsoru bulamadık. Bu konuda destek görmüyoruz maalesef."

Uğur Çiftçi meselesi

"Uğur Çiftçi hakkında bize ulaşan resmi bir teklif yok. Tabii biz de takımda kalmasını isteriz ama yeri doldurulmayacak bir oyuncu da yok. Trabzonspor da olur yurtdışı da olur bunu bilemeyiz. Birçok kulübün ilgisi var tabii ki. Sol beklerde hep Sivaslı isimler oynadı, ve Ziya’dan sonra şimdi Uğur. Bu sebepten iyi bir Sivaslı sol bek bulmadan da Uğur'u göndermeyiz..." şeklinde espirili bir yanıt verdi.

Rondon gündemimizde yok

Salomon Rondon in ismini ben sosyal medyada duydum, öyle birisiyle ilgilenmiyoruz. 10 numara konusunda da transfer yapmak için yapmak istemiyoruz, ince eleyip sık dokuyarak, ihtiyacımız olan yerlere transferleri yapmak istiyoruz ara transfer döneminde. Biz çünkü bu sene de Avrupa kupalarına katılmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz inşallah.

Pedro Henrique bonservisiyle alındı

Sürekli bonservissiz transferler olmasıyla alakalı da konuşan Aydın; "Pedro'yu herkes isterdi. Çünkü Pedro çok üst düzey bir oyuncu ki hocamız da istiyordu zaten, ortak kararla alındı. Hep bonservissiz alıyoruz demek olmaz, Pedro'ya bonservis vermiştik mesela. Öyle bir oyuncu olursa yine ödemesini yapar, alırız. Tylor Boyd'da Beşiktaş 'ta oynamak istedi, o yüzden devam edemedik yoksa çok istemiştik kalmasını." dedi.

İç transfer

İç transfer hakkında da konuşan Aydın; "Faysal Fajr, çok iyi bir oyuncu. Hocamızla oturup konuştuğumuzda net bir karar vereceğiz, kalmasını isteriz. Goutas da öyle. Muhtemelen devam ederiz. Yıldız transfer yok diyoruz ama bizim oyuncularımız Milli formalarını terleten oyuncular oluyor, bu da önemli bence." ifadelerini kullandı.

Rıza hocanın kredisi kolay kolay tükenmez

Teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Aydın; "Hocamızla biz uyum içerisindeyiz. Hocamız bizden, biz hocamızdan şikayetçi değiliz. Kendisinin istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmedik. Her daim hocamızın arkasında durduk ve ona güvendik. Kendisi de sağ olsun bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Bir kere Rıza hoca Sivas'ın evladı ve bizi 2 kere Avrupa'ya götürmüş bir isim. Dolayısıyla Rıza hocanın kredisi öyle hemen tükenmez bizim için" dedi.

Tribünler benim aşkım

Tribünler hakkında da konuşan Aydın; "Açıkçası ben tribünde olma işini daha çok seviyorum. Yönetici olayım olmayayım, her daim olmak istediğim yer tribündür çünkü tribünler benim aşkım." dedi.

Sosyal medya için gerekeni yapacağız

Son olarak geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında rakip takımın eski logosunun kullanıldığı hatırlatılan Serkan Aydın, bu konuda gerekeni yapacaklarını belirtti. Aydın; "Sosyal medya hesaplarımızın kullanımı hakkında taraftarımızdan bir şikayet varsa, biz bu konuda da gerekeni yaparız. Notlarımı aldım" diyerek sözlerini tamamladı.

Ajansspor