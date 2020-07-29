Sivasspor'dan Rıza Çalımbay kararı! 1 yıl daha..
Son dakika haberi...Süper Lig'de bu sezon başarılı bir sezon yaşayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme uzatıldı. Sivasspor ile bir dönem liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde eden Rıza Çalımbay, kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika haberi...Süper Lig'de bu sezon başarılı bir sezon yaşayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme uzatıldı. TRTSpor'un haberine göre Sivasspor ile 2019-2020 sezonunda bir dönem liderlik koltuğunda oturan ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamlayan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı