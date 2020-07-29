Son dakika haberi...Süper Lig'de bu sezon başarılı bir sezon yaşayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme uzatıldı. TRTSpor'un haberine göre Sivasspor ile 2019-2020 sezonunda bir dönem liderlik koltuğunda oturan ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamlayan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı



