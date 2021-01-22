Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da başkan Mecnun Otyakmaz, Ali Koç ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti. İlk olarak takımının genel performansına değinen Otyakmaz, “Pandemi bizi çok etkiledi. Yoğun maçlarımız oldu. Avrupa süreci bittikten sonra toparlandık” diye konuştu. Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmaları için, “Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato mesajı atıyorlar. Son 1.5 yıldır oynamamış, senelik 1.5 milyon Euro maaş isteyen bir oyuncuyu taraftar istiyorsa alırız! Robinho ve Cicinho oynuyordu, öyle aldık” dedi.

‘Mesut renk katar’

Sivasspor başkanı, “Pato’nun hazır olması için en az 3-4 ay lazım. Zaten almak istesek de taraftarın ilgisi nedeniyle fiyat artıyor, bu da hata. Bütçeye zarar veriyorlar” ifadelerini kullandı. Otyakmaz son olarak Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferine değindi, “Mesut gibi oyuncular lige renk katar” yorumunu yaptı.