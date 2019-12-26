Sivasspor yaptığı sert açıklamada Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in "Firavun’un laneti" içerikli sözlerine cevap verdi. Sivasspor'un yaptığı açıklamala da şunlara yer verildi;

"Haber niteliğinde yayınladığımız basın bülteni yüzünden Firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi!"

"Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak her şeyin farkındayız. Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat bırakın, vicdanlarıyla baş başa bırakın!"





Mustafa Cengin ne demişti?

Mustafa Cengiz, daha önce "Firavun’un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3’ü küme düştü." ifadelerini kullanmıştı.