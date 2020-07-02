Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk yarışının yanı sıra Şampiyonlar Ligi bileti için de mücadelesini sürdüren Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kızılyıldız'dan Mateo Garcia'yı gündemine aldı.

Srbija Danas'ın haberine göre Sivasspor, Aris'in de istediği Kızılyıldız'ın Arjantinli oyuncusu Mateo Garcia için kulübüne 1.4 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulundu. Yunan ekibi Aris'in teklifi ise 1.2 milyon Euro olarak açıklandı.

Kızılyıldız'ın geçtiğimiz yaz aylarında Las Palmas'tan transfer ettiği kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 15 Sırbistan Ligi mücadelesinde 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılması beklenen Sivasspor, en azından kanatlarda Emre Kılınç'ın yaratacağı boşluğu Arjantinli oyuncu Mateo Garcia ile kapatmak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da daha önce oyuncunun izlenmesi için bir ekip gönderdiği belirtilmekte.