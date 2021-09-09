Sivasspor kulübü, yaptığı açıklamada golcü oyuncu Leke James’in bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James’e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Süper Lig 'in 4.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Sezon başında takıma dahil oldun Leke James, 9 resmi maça çıkarken iki gol kaydetti.