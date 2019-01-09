Robinho’yu Başakşehir’e gönderen Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmaya hazırlanıyor... Kadrosunu güçlendirmek için İngiltere’ye çıkartma yapan Kırmızı-Beyazlı yöneticiler, olumlu haberlerle Türkiye’ye döndü.

Yiğidolar, Manchester City’nin 22 yaşındaki yıldızı Marlos Moreno ve Leicester City’nin 23 yaşındaki yeteneği Fousseni Diabate’nin kiralanması konusunda kulüpleri ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Hakan Keleş’in, hücumun her bölgesinde forma giyebilen iki futbolcuyu da bir an önce kampta görmek istediği öğrenildi.