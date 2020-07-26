Sivasspor’dan Hakan Arslan açıklaması

Sivasspor, Göztepe maçında Hakan Arslan’ın girdiği ikili mücadelede sırasında sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yüzünde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştuğunu açıkladı.

Göztepe müsabakasının 68. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yüzüne aldığı dirsek sonucu sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye götürülen Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan’ın sağlık durumu hakkında Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, "Oyuncumuz Hakan Arslan, sağ göz alt kısmına aldığı darbe neticesinde yüzünde yaklaşık 3 santimlik bir açılma oluştu. Hastanede yapılan detaylı değerlendirmesinde ek bir problem saptanmadı. Oyuncumuzun genel durumu iyi olmakla birlikte tedavisi Sivas'ta yapılacak" dedi.

İHA



