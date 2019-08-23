Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hakkında Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Soccer Link adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Yiğidolar, Championship Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Giannelli Imbula'ya teklifte bulundu.

Haberde Sivasspor yönetiminin Demokratik Kongolu futbolcuya 800 bin euro'su net, 150 bin euro'su da bonuslardan oluşan bir maaş önerdiği ancak bu teklifin oyuncu tarafından yetersiz bulunduğu ifade ediledi. Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezonu Rayo Vallecano'da kiralık olarak geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler