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Sivasspor’dan Galatasaray maçı sonrası galibiyet pozu

Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

01 Mayıs 2022, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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Sivasspor’dan Galatasaray maçı sonrası galibiyet pozu

Süper Lig ’in 35. haftasında Sivasspor , deplasmanda Galatasaray ’ı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 44’te Mustapha Yatabare, 49’da Ulvestad ve 64’te Ahmet Oğuz attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Bayram şekeri' notu eklendi.

İHA

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