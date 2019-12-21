Süper Lig’in zirvesine ambargo koyan Sivasspor’da, transfer telaşı yaşanıyor. Devre arasının gelmesine 2 hafta kala Kırmızı-Beyazlılar’da büyük bir hareketlilik var. 4 büyüklerin gözdesi Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı sezon sonuna kadar elde tutmaya çalışan Yiğidolar, bir hamle de Fernando konusunda yapacak...

Sezon başında Porto’dan kiralanan Brezilyalı futbolcu, Yiğidolar’da sergilediği futbolla tam not aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmezleri arasına giren Sambacı, ligdeki 15 maçın hepsinde oynadı. Bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Sol kanatta ortaya koyduğu oyunla Sivasspor’u sırtlayan Fernando konusunda yönetim harekete geçmeye karar verdi.

İlk görüşme oyuncuyla

Rıza hocadan rapor alan ve “Bize uzun yıllar katkı sağlar” cevabı sonrası çalışmalara başlayan Sivasspor Yönetimi, ilk olarak oyuncuyla görüştü. Fernando kalmaya sıcak bakarken, önümüzdeki haftalarda kulübü Porto ile bonservis konusunda temaslar kurulacak. Portekiz kulübü, 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Fernando’yu, geçen sezonun devre arasında 1.5 milyon Euro’ya renklerine bağlamıştı.