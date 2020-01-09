Sivasspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Topladığı 37 puanla zirveye ambargo koyan, başarılı gidişatını sezonun ikinci yarısında da sürdürmek isteyen Kırmızı- Beyazlılar, özellikle orta sahaya yıldız bir takviye yapma düşüncesi içerisinde. İlk olarak gündemine giren Josef de Souza’dan olumlu yanıt alamayan Yiğidolar’ın listedeki bir başka yıldız Ljubomir Fejsa için son derece ısrarcı olduğu öğrenildi. Daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da defalarca anılan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü Benfica’yla bağlarını tamamen kopardığı belirlendi. Sivasspor’un 600 bin Euro önerdiği futbolcunun yıllık 1 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. Taraflar arasında pazarlık devam ediyor. Sivasspor bu oyuncuyu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacak.

Vuko ve Khalili de bitecek

Öte yandan stoper Vukovic ve bir diğer orta saha oyuncusu Khalili ile de görüşmelerini sürdüren Kırmızı-Beyazlılar’ın Belek kampında 3 futbolcuyu da takıma katmak istediği belirtildi. Bu 3 oyuncunun transferlerinin noktalanması halinde Yiğidolar’ın takviye çalışmalarını noktalayacağı bildirildi.

‘Transferleri yaparsak...’

Yeni sezon hazırlıklarını Belek’te sürdüren Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay iddialı konuştu. Yazarımız Tunç Kayacı’ya açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, “Bizim için her şey yolunda gidiyor. Takımımızın durumu oldukça iyi. Ancak hedefe gidebilmek için bunun daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Belirlediğimiz takviyeler gerçekleşirse sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Sivasspor izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”