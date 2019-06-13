6 yıl aradan sonra yeniden Sivasspor’un başına geçen Rıza Çalımbay, listesini yönetime verdi. Aatif ve Alper Potuk için şartların zorlanmasını isteyen Çalımbay’ın olmazsa olmazı ise forvet takviyesi. Muhammet Demir ile yollarını ayıran Kırmızı- Beyazlılar’da, Kone’nin durumu netleşmiş değil. Rıza hoca Galatasaray’la sözleşmesi biten Eren Derdiyok’un yanı sıra Yatabare’yi de takımda düşünüyor. Yatabare konusunda bonservis maliyetinin bulunmaması bu transferi mümkün kılıyor. Çünkü Malili santrfor kulüp bulması durumunda Konyaspor ile olan sözleşmesini feshedecek, opsiyon maddesi devreye girmeyecek.

Eren’in önceliği Avrupa

Geçen sezon ligde 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Yatabare, daha önce Karabükspor ve Trabzonspor formaları da giydi. 33 yaşındaki oyuncu ile yıllık ücret konusunda uzlaşma sağlanırsa, imzalar atılacak. Eren Derdiyok ise öncelikle Avrupa kulüpleriyle görüşeceğini, sonrasında kesin kararını vereceğini Sivasspor’a iletti.