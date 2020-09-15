Süper Lig'de geçtiğimiz sezona damga vuran ancak ilk haftada Alanyaspor'a yenilen Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızı-Beyazlılar, orta sahaya ve forvete iki bomba takviye gerçekleştiriyor. Yiğidolar, La Liga ekibi Getafe'de forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu Fayçal Fajr transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu Türkiye'ye gelirken, sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist yapmıştı. Fajr, 2018- 2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1’de Caen Kulübü’yle 40 maçta 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli oyuncu, Fas Milli Takımı’nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı.

Kulübü kabul etti

Forvete ise tanıdık bir oyuncu geliyor: Kayode...Geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi Shakhtar Donetsk'te. Çaykur Rize'nin de çok istediği Kayode konusunda Sivasspor öne geçti. Kulübü kiralama önerisini kabul ederken, Kayode de ikna olmak üzere. 27 yaşındaki Kayode, geçen sezon kiralık oynadığı Gaziantep FK'da 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı.