Sivasspor’dan çifte atak

Transferde yoğun saatler geçiren Sivasspor , 30 Temmuz’daki Süper Kupa Finali öncesinde bombaları patlatıyor. Uzun bir süredir Galatasaray ’dan Morutan’ı bitirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, sonunda hedefine ulaştı. Galatarasay’ın ‘Kiralık oynayabileceğin takım bul’ dediği genç yıldız adayı tercihini Sivasspor’dan yana kullandı. Yiğidolar, Rumen futbolcuyu 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu olmayacak. Morutan’ın hafta sonuna kadar imzayı atması bekleniyor.

N’Jie’de sorun yok

Sivasspor’un bir diğer flaş transferi ise Dinamo Moskova’dan Clinton N’Jie... Son olarak Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu da Yiğidolar’ın teklifine ‘Evet’ dedi. Başarılı oyuncu, bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak. Bu transferin de imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Her konuda anlaşma sağlanan N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.