Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon olmayı başaran Beşiktaş tebrik edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve emeği geçen herkesi kutlar, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dileriz. Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var."







