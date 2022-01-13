Sivasspor , 2021-2022 sezon başında Başakşehir'den kiraladığı Azubuike Okechukwu ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu’nun başında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiraladığımız Nijeryalı futbolcu Azubuike Okechukwu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Azubuike Okechukwu’ya kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki orta saha, Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.





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