Süper Lig’in ilk yarısını 12. sırada bitiren Sivasspor , bonservisi Napoli’de olan ve E. Frankfurt’ta kiralık olarak forma giyen Amin Younes’i transfer ediyor. Lübnan asıllı Alman oyuncu Amin Younes devre arası transfer döneminde Sivassporlu olabilir. Amin Younes’in forma giydiği Frankfurt takımında mutsuz olduğu ve ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyordu. Adı Beşiktaş ile de anılan Younes Sivasspor ile transfer konusunda anlaşma sağladı. Oyuncunun birkaç güne kadar gelip Kırmızı-Beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Tarafların iki buçuk yıllık kontrat konusunda el sıkıştığı belirtildi.

Amin Younes kimdir?

28 yaşındaki Amin Younes, futbola ilk olarak Almanya’nın Gladbach takımında başladı. Ardından K’lautern ve Ajax formalarını giydi. Younes sonrasında Napoli’nin yolunu tuttu. Son durağı ise Alman takımı E. Frankfurt oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, bunun yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor. 1.68 boyunda olan futbolcu, tekniği ve hızıyla ön plana çıkıyor.