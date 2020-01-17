Sivasspor’da eksikler Rıza Çalımbay’ı düşündürüyor

Çalımbay’ıdüşündürüyor Lider Sivasspor’da ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu. Liderliğini sürdürmek isteyen Yiğidolar’da zorlu karşılaşma öncesi başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş cezalı durumda.

Fernando 4 maç yok

Tedavileri süren defans oyuncuları Aaron ve Marcelo’nun yanı sıra Emre Kılınç ve Fernando sakat. Sağ alt adalesinde sorun olan Fernando’nun tedavi için Portekiz’e gittiği, en az 4 hafta takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Emre’nin durumu maç saatinde belli olacak.