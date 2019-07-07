Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

07 Temmuz 2019, Pazar 20:45
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdmanda futbolcular, dayanıklılık, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Kampın ikinci gününü geride bırakan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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