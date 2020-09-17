Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bir golcü transferi daha yapmayı hedefliyordu. Bu anlamda kadrosunda geçen sezondan Mustapha Yatabere ile Arouna Kone gibi isimleri bulunduran, transfer döneminde Jorge Felix'e imza attıran Yiğidolar, bir yıldızı daha bitirdi. Kırmızı- Beyazlılar, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen, bonservisi Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'te bulunan Olarenwaju Kayode ile anlaşmaya varıldı. 27 yaşındaki forvet, dün sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a getirildi.

Transfer şov!

Sivas'a imzayı atan Nijeryalı, geçen sezon 27 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilmişti. Öte yandan Kayode ile Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da ilgileniyordu. Bu arada Yiğidolar, bu sezon transferde çok önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Daha önce ön liberoya Robin Yalçın, sol kanada Max Gradel ile Casimir Ninga ve orta sahaya da son olarak Fayçal Fajr transferleri yapılmıştı.

MİNİ YORUM

Kayode takımı ateşler!

Geçen sezon Gaziantep FK formasıyla izlemiştik. Yeni sezonda kim alacak diye merak ettiğim bir futbolcuydu. Manchester City’nin radarından geçmiş Nijeryalı’nın, Avusturya’da gol krallığı var. Önce Rizespor diye duymuştuk ama Sivasspor bu transferi duyurdu. Bence Yiğidolar için önemli bir oyuncu. Çabuk gezgin ve yırtıcı bir santrfor. Zaman zaman kanatlarda da oynayabilir. Biraz hırçın görüntü verse de takımı ateşleyen bir futbolcu. Kısaca Sivasspor‘un ihtiyacı olan doğru bir transfer.

Tunç Kayacı