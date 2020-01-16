Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi donduruldu

Sivasspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı sözleşmesinin dondurulmasını kabul etti.

2017’de Dinamo Kiev’den Sivasspor’a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar dondurulmuştur.

2020-2021 sezonuyla birlikte sporcumuzun sözleşmesi yeniden aktif olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.