Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

5 Mart'ta kasık fıtığı ameliyat olan Muhammet Demir de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antrenman öncesi 29 yaşına giren Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka için doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.



