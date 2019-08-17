SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı.

İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar. Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahalede bulunurken, Boyd'un tedavisi saha içinde yapıldı, Samassa ise saha kenarına getirildi. Samassa, sağlık ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda baygınlık geçirdi ve yere düştü. Sonrasında saha kenarına gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın ambulansa bindirildiği sırada bilincinin açık olduğu görüldü.