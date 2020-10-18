Sivasspor’da sakatlık şoku! Erdoğan Yeşilyurt...

Demir Grup Sivasspor, başarılı oyuncu Erdoğan Yeşilyurt’un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

18 Ekim 2020, Pazar 20:37 Son Güncelleme:
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Sivasspor’da sakatlık şoku! Erdoğan Yeşilyurt...

Demir Grup Sivasspor, başarılı oyuncu Erdoğan Yeşilyurt’un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, HK Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA) -

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