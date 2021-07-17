Demir Grup Sivasspor ’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları Petrocub takımını çok iyi tanımadıklarını belirterek, "Bütün hedefimiz, bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor." dedi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde kamp yaptıkları otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalımbay, UEFA’nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turunda mücadele edecekleri Moldova’nın Petrocub takımıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Rıza Çalımbay, rakiplerinin bundan önceki maçlarını seyrettiklerini, lig maçlarını da takip ettiklerini belirterek, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz de daha kamptayız." diye konuştu.

Çalımbay, tanımadıkları bir takım olduğunu dile getirerek, "Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için ona göre ne yapacaklarımızı burada çalışıyoruz. Tabii ki maçı 2 gün kala oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz, bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bütün amacımız, oradan iyi bir şekilde dönmek"

Avrupa kupasında ilk karşılaşmanın ardından 2 maç daha yapacaklarını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız günde 2-3’tü. Onların hepsini kestik, şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20’sinde İstanbul’a geçeceğiz. Oradan da Moldova’ya gideceğiz. Bütün amacımız, oradan iyi bir şekilde dönmek."

Transfer çalışmalarına da değinen tecrübeli teknik adam, "Şu anda transferde gayet iyiyiz, sadece bir yerimiz eksik kaldı. O eksik transferimizi de inşallah 1 hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BOLU (AA)