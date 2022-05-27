Son iki sezonda ligdeki başarısıyla Avrupa’nın yolunu tutan Sivasspor, önceki yıl Avrupa Ligi’nde bu sezonda ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etmişti.

Hem Sivas hem Çalımbay!

54 puanla 10. olan Yiğido aradığını Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu. Finale kadar; Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyapsor'u eleyen Sivasspor, finalde ise; Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor engellerini aşan Kayserispor'u devirdi. Çalımbay'ın öğrencileri, finalde de Sarı-Kırmızılı ekibi devirdi. Aynı zamanda kazanan bu şampiyonluk Sivas için çok ayrı bir öneme sahip! Yiğido, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazanmayı başardı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da kariyerinde ilk kez bir kupa sevinci yaşadı. Öte yandan Sivas, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı da elde etmiş oldu.

'Başarmamız gerekiyordu'

Kupa coşkusunu yaşayan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Çok güzel, zevkli bir maç oldu. Bizim en büyük hedeflerimizden biriydi. Sivasspor'un kupası yoktu, finale bile kalamamştı. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyordu. 3 senedir buradayım ve 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımı için çok önemlidir bu. Fazla bütçemiz yok, istediğimiz oyuncuları alma şansımız yok. Biraz daha bütçemiz iyi olsa farklı olabilirdi.