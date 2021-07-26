Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

VALİ AYHAN'DAN ZİYARET

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor'un bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti. Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten tarafından karşılanan Vali Ayhan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçında Petrocub deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetten dolayı takımı tebrik etti. Vali Ayhan, perşembe günkü rövanş maçında da kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi. Vali Ayhan, antrenman ziyaretinde takıma baklava ikram etti.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor, deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak tur için avantaj elde etmişti.

DHA