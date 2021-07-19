Sivasspor’da, Petrocub maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 18. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Antrenman tam saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.