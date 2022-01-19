Sivasspor 'da son haftaların formda ismi Kerem Atakan Keskin, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kart sınırında olan ve Göztepe maçının 62. dakikasında sarı kart gören 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, zorlu maçta görev alamayacak. Bu sezon ligde 9, kupada 1 maça çıkan Kerem, 1 golle skora katkı sağladı.

Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 30 puanla 10. sırada yer alan Yiğidolar, cumartesi günü konuk edeceği Sarı Lacivertlileri devirip kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.







