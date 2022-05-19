Sivasspor’da Kayserispor mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

İHA