Sivasspor’da Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Sivasspor’un Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

“Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Jorge Felix, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda yarın oynanacak olan Kasımpaşa - Sivasspor mücadelesi saat 16.00’da başlayacak.

Sivasspor, İstanbul’a ulaştı

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul’a geldi.

Süper Lig’in 21. hafta maçında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Daha sonra kırmızı-beyazlı ekip kampa yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.