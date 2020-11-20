Sivasspor’da kaleci Muammer Yıldırım korona virüse yakalandı

Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, korona virüsü bulaşan futbolcu sayısı 5’e yükselirken, bu isimlerden birinin de kaleci Muammer Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Kırmızı-beyazlı takımın 30 yaşındaki kalecisi Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Testim pozitiftir. Karantinanın 4. günündeyim. Durumum şuan gayet iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim."