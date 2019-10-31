Sivasspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekizli oyuncu Hugo Vieira'yı Japonya ekibi Yokohama F. Marinos'tan transfer etmişti.
Vieira, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Sivas ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadroya katılan 30 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başkent Akademi FK maçıyla yeşil sahalara döndü.
Sivasspor'un 6-0 kazandığı Başkent Akademi FK maçında 59. dakikada Abdou Razack Traore'nin yerine oyuna giren Vieira, 84. dakikada skoru belirleyen golün sahibi oldu.
Ocak ayından bu yana sahalardan uzak olan Portekizli oyuncu, 7 ay sonra çıktığı ilk maçında ağları sarsmayı başardı.