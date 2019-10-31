Sivasspor'da Hugo Vieira golle döndü

Sivasspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna katılan fakat ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Hugo Vieira, formasına kavuştuğu ilk maçta Başkent Akademi FK ağlarını havalandırdı.

31 Ekim 2019, Perşembe 21:07
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Sivasspor'da Hugo Vieira golle döndü

Sivasspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekizli oyuncu Hugo Vieira'yı Japonya ekibi Yokohama F. Marinos'tan transfer etmişti. 

Vieira, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı. 

Sivas ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadroya katılan 30 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başkent Akademi FK maçıyla yeşil sahalara döndü. 

Sivasspor'un 6-0 kazandığı Başkent Akademi FK maçında 59. dakikada Abdou Razack Traore'nin yerine oyuna giren Vieira, 84. dakikada skoru belirleyen golün sahibi oldu. 

Ocak ayından bu yana sahalardan uzak olan Portekizli oyuncu, 7 ay sonra çıktığı ilk maçında ağları sarsmayı başardı. 


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