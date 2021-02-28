Sivasspor’da Hatayspor mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ligde dün oynanan Rizespor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise topla yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor, 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

AA