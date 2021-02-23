Kırmızı-Beyazlı ekibin 33 yaşındaki hücum oyuncusu Max Gradel, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Sivas ekibinin 26 haftada rakip filelere gönderdiği 28 gole, tecrübeli oyuncu 8 gol ve 10 asistle katkıda bulundu. Max Gradel, Erzurum, Hatay, Gençlerbirliği, Denizli, Yeni Malatya, Alanya, Ankaragücü ve Kayseri maçlarında fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Avrupa ‘da da 1 gol ve 1 asisti olan Gradel toplam 20 gole katkıda bulundu. Ligde 26 haftada Hakan Arslan ve Yatabare’nin 5’er gol attığı Sivas4ta Faycal Fajr 3, Erdoğan 2, Kone, Caner, Ziya ve Kayode 1’er kez gol sevinci yaşadı.