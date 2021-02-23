Sivasspor'da Gradel fırtınası
Demir Grup Sivasspor’un Süper Lig’de rakip filelere gönderdiği 28 gole, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel 8 golle katkı sağladı. 10 da asisti bulunan yıldız oyuncunun kupada bir gol, bir asisti var. Toplamda 18 gollük müthiş bir katkı veren 33 yaşındaki oyuncu takımı sırtlıyor.
Kırmızı-Beyazlı ekibin 33 yaşındaki hücum oyuncusu Max Gradel, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Sivas ekibinin 26 haftada rakip filelere gönderdiği 28 gole, tecrübeli oyuncu 8 gol ve 10 asistle katkıda bulundu. Max Gradel, Erzurum, Hatay, Gençlerbirliği, Denizli, Yeni Malatya, Alanya, Ankaragücü ve Kayseri maçlarında fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Avrupa ‘da da 1 gol ve 1 asisti olan Gradel toplam 20 gole katkıda bulundu. Ligde 26 haftada Hakan Arslan ve Yatabare’nin 5’er gol attığı Sivas4ta Faycal Fajr 3, Erdoğan 2, Kone, Caner, Ziya ve Kayode 1’er kez gol sevinci yaşadı.