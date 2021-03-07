Sivasspor’da gol yükünü Max Gradel çekiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 22. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasındaki 6 müsabakada MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor’u yendi. Sivas temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Gradel 9 gole ulaşırken, Boyd ilk kez gol sevinci yaşadı

Demir Grup Sivasspor’da Max Gradel bu sezonki 9. golünü atarken, Tyler Boyd ilk kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlı takımda bu sezonki 27. Süper Lig müsabakasına çıkan Gradel, karşılaşmanın 9. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kiralanan Boyd ise kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 6. lig maçında ilk kez gol attı.