Sivasspor’da Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra iki grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kara yoluyla Ankara’ya hareket etti.

Sivasspor, yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.