Spor Toto Süper Lig 'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor , maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Gaziantep FK 06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Öte yandan yeni transfer Clinton N'Jie bu akşam Sivas'a gelecek. (İHA)