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Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt koronavirüsü atlattı

DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’tan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

06 Aralık 2020, Pazar 15:53 Son Güncelleme:
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Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt koronavirüsü atlattı

Bir süredir korona virüs ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

27 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Erdoğan Yeşilyurt’un antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, “Futbolcularımız; Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımımızdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor” notunu ekledi.

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