Ara transfer döneminde Leicester’dan kiralık olarak geldiği Sivasspor formasıyla çıktığı 5 maça 3 asist sığdıran Fousseni Diabate, performansıyla büyük beğeni topladı. Devre arasında Başakşehir’e giden Robinho’yu aratmayan 23 yaşındaki hücum oyuncusundan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnun olan Kırmızı-Beyazlı yönetim, İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan futbolcunun bonservisini almak için düğmeye bastı. Teknik direktör Hakan Keleş’in de kesin olarak takıma kazandırılmasını istediği başarılı futbolcu için kulübüyle görüşmeler başladı.

3 ayı kaldı!

Sezon sonuna kadar kiralanan Diabate’nin de kısa sürede uyum sağladığı Sivas’ta kalmaya sıcak baktığı ve kulüplerin el sıkışması halinde kariyerine Sivasspor’da devam etme konusuna hayli olumlu yaklaştığı öğrenildi. Leicester’ın, Fransa ekibi Ajaccio’dan 2 milyon Euro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı Diabate için Yiğidolar’ın aynı bonservisi ödeyerek transferi gerçekleştirmek istediği gelen haberler arasında.

'Burada çok mutluyum'

Robinho’nun Medipol Başakşehir’e transfer olmasının ardından kadroya dahil edilen Diabate, teknik direktör Hakan Keleş’in kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başardı. Süper Lig’e çabuk adapte olduğunu belirten Diabate, “Hocamız, teknik heyet, takım arkadaşlarım ve burada çalışan personel beni çok iyi karşıladı. Uyum sürecini arkadaşlarım sayesinde çabuk atlattım. Menacerim ve Sivasspor arasında görüşmeler olur, duruma göre uzatma yapabiliriz. Sivas’tan ve Sivasspor’dan çok memnunum. Burada gayet rahat ve mutluyum” dedi.



