Sivasspor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Denizli’ye gidecek.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.